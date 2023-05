ATELIER INITIATION SCULPTURE SUR BOIS FLOTTÉ 20 Rue d’Anjou, 28 juin 2023, Mauges-sur-Loire.

Découvrez la pratique originale de sculpture sur bois flotté à Cap Loire à 30min d’Angers dans le Maine et Loire..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . EUR.

20 Rue d’Anjou Cap Loire

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the original practice of driftwood carving at Cap Loire, 30 minutes from Angers in Maine et Loire.

Descubra la práctica original de la talla de madera a la deriva en Cap Loire, a 30 minutos de Angers, en Maine et Loire.

Entdecken Sie die originelle Praxis der Treibholzschnitzerei in Cap Loire, 30 Minuten von Angers entfernt im Departement Maine et Loire.

