THEÂTRE DE L’EVRE : LE CIEL ET LES ÉTOILES 133 rue du Vieux Bourg, 23 juin 2023, Mauges-sur-Loire.

Cirque et astronomie sont au programme de cette soirée tout en découverte au Théâtre de l’Èvre, au Marillais à l’embouchure de l’Evre et de la Loire..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

133 rue du Vieux Bourg Notre-Dame-du-Marillais – LE MARILLAIS

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Circus and astronomy are on the program for this evening of discovery at the Théâtre de l’Èvre, in Le Marillais at the mouth of the Evre and Loire rivers.

Circo y astronomía en el programa de esta velada de descubrimientos en el Théâtre de l’Èvre, en Le Marillais, en la desembocadura de los ríos Evre y Loira.

Zirkus und Astronomie stehen auf dem Programm dieses Abends voller Entdeckungen im Théâtre de l’Èvre in Le Marillais an der Mündung der Flüsse Evre und Loire.

