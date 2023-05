FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : LAURENT LAFUMA, ANAÏS GIAMMICHELE, EMILIE CORABOEUF Auditorium de l’abbaye, 4 juin 2023, Mauges-sur-Loire.

Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint-Florent-le-Vieil, et à sa passion pour l’art lyrique..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 17:30:00. EUR.

Auditorium de l’abbaye Rue Charles de Rennéville

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Le Rivage des Voix is a festival of vocal music in homage to the great writer Julien Gracq, born in Saint-Florent-le-Vieil, and to his passion for the lyric art.

Le Rivage des Voix es un festival de música vocal en homenaje al gran escritor Julien Gracq, nacido en Saint-Florent-le-Vieil, y a su pasión por el arte lírico.

Le Rivage des Voix ist ein Festival für Vokalmusik zu Ehren des großen Schriftstellers Julien Gracq, der in Saint-Florent-le-Vieil geboren wurde, und seiner Leidenschaft für die Opernkunst.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire