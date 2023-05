RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU CHÂTEAU DE LA BARONNIÈRE Château de la Baronnière, 3 juin 2023, .

Le jardin biodynamique de la Baronnière se dévoile chaque année en juin, profitez d’une visite guidée avec Anne Du Boucheron, botaniste passionée qui a conçu cet endroit..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00. EUR.

Château de la Baronnière LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The biodynamic garden of La Baronnière is unveiled every year in June. Enjoy a guided tour with Anne Du Boucheron, the passionate botanist who designed this place.

El jardín biodinámico de La Baronnière se inaugura cada año en junio. Disfrute de una visita guiada con Anne Du Boucheron, la apasionada botánica que diseñó este lugar.

Der biodynamische Garten der Baronnière wird jedes Jahr im Juni enthüllt. Genießen Sie eine Führung mit Anne Du Boucheron, einer leidenschaftlichen Botanikerin, die diesen Ort entworfen hat.

