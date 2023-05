MICRO-FOLIE : RÉALISME ET NATURISME 2 Rue Charles de Rennéville, 31 mai 2023, .

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire invite les artistes Gustave Courbet et Jean-François Millet.

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 16:30:00. .

2 Rue Charles de Rennéville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Micro-Folie of Mauges-sur-Loire invites the artists Gustave Courbet and Jean-François Millet

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire invita a los artistas Gustave Courbet y Jean-François Millet

Die Micro-Folie in Mauges-sur-Loire lädt die Künstler Gustave Courbet und Jean-François Millet ein

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire