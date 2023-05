ATELIER CUIR MAROLINE A MONTJEAN-SUR-LOIRE 23 rue d’Anjou, 24 mai 2023, Mauges-sur-Loire.

Découvrez de façon ludique la fabrication d’un porte-monnaie en cuir en duo adulte-enfant.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 16:30:00. EUR.

23 rue d’Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover in a playful way the making of a leather wallet in duo adult-child

Descubre de forma lúdica cómo hacer una cartera de cuero con un dúo adulto-niño

Entdecken Sie auf spielerische Weise die Herstellung einer Ledergeldbörse im Erwachsenen-Kind-Duo

