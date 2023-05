MICRO-FOLIE : SEMAINE THÉMATIQUE > L’ÉGYPTE ! 2 Rue Charles de Rennéville, 24 mai 2023, .

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire vous fait découvrir l’Égypte en lien avec l’exposition Ramsès & l’or des Pharaons.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 17:00:00. .

2 Rue Charles de Rennéville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Micro-Folie of Mauges-sur-Loire makes you discover Egypt in connection with the exhibition Ramses & the gold of the Pharaohs

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire le invita a descubrir Egipto en el marco de la exposición Ramsés y el oro de los faraones

Die Micro-Folie in Mauges-sur-Loire bringt Ihnen Ägypten in Verbindung mit der Ausstellung Ramses & das Gold der Pharaonen näher

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire