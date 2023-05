59E COURSE DE CÔTE DE LA POMMERAYE LA POMMERAYE, 20 mai 2023, Mauges-sur-Loire.

Située au cœur de l’Anjou, la course de côte de la Pommeraye d’une longueur de 2.2 km présente un parcours typique où les pilotes atteignent la vitesse moyenne la plus élevée du championnat.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:50:00. EUR.

LA POMMERAYE La Papinerie

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Located in the heart of the Anjou region, the 2.2 km long La Pommeraye hill climb is a typical course where drivers reach the highest average speed of the championship

Situada en el corazón de la región de Anjou, la subida a La Pommeraye, de 2,2 km de longitud, es un recorrido típico en el que los pilotos alcanzan la velocidad media más alta del campeonato

Das 2,2 km lange Bergrennen von La Pommeraye im Herzen des Anjou bietet eine typische Strecke, auf der die Fahrer die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit der Meisterschaft erreichen

Mise à jour le 2023-04-11 par eSPRIT Pays de la Loire