FESTIVAL DU FOIN DANS LES GRANGES : SOUL & LATIN BLUES Chambres d’hôtes Les Ateliers, 13 mai 2023, Mauges-sur-Loire.

Retrouvez de fabuleux artistes de blues et folk rock pour un moment mémorable !.

2023-05-13

Chambres d’hôtes Les Ateliers LE MESNIL-EN-VALLEE

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Meet fabulous blues and folk rock artists for a memorable time!

Únase a fabulosos artistas de blues y folk rock para pasar un rato inolvidable

Erleben Sie fabelhafte Blues- und Folkrock-Künstler für einen unvergesslichen Moment!

