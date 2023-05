MICRO-FOLIE : SEMAINE THÉMATIQUE MUSÉE D’ORSAY ! 2 Rue Charles de Rennéville, 3 mai 2023, .

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire vous fait découvrir une exposition temporaire du Quai d’Orsay.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 15:30:00. .

2 Rue Charles de Rennéville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Micro-Folie of Mauges-sur-Loire makes you discover a temporary exhibition of the Quai d’Orsay

La Micro-Folie de Mauges-sur-Loire presenta una exposición temporal del Quai d’Orsay

Die Micro-Folie in Mauges-sur-Loire zeigt Ihnen eine Sonderausstellung des Quai d’Orsay

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire