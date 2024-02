MAUGES PIT FEST SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine, samedi 5 octobre 2024.

Le métal s’installe à St Macaire en Mauges pour une soirée exceptionnelle.

L’association Mac’N Roll Metallicus propose une 3ème édition du Mauges Pit Fest encore plus folle !

Cette année ce seront 9 groupes qui vont défiler toute la journée pour envoyer du gros son à tous les festivaliers.

Nasty Old Shool de Cholet ouvrira le festival avec son Rock Fusion Psycho très carré, puis Attick of Temple de Nantes prendra la relève avec du Neo Metal très rythmé. Ce sera ensuite au tour de Chris Rolling Squad de la Roche sur Yon de délivrer un excellent Hard Rock, et Walnut Grove DC de La Rochelle continuera dans la même veine au son d’un Stoner de bonne facture. Ensuite Eihwar de Toulouse viendra créer la surprise aussi bien visuelle que sonore avec son Viking Metal, suivi de Darken de Laval avec du très bon Heavy Metal. La soirée montra alors en puissance avec Broken Bomb de Rennes et son Punk Hardcore énervé, puis Beyond The Styx de Tours qui mettra le feu avec son Hardcore énergique. La soirée se clôturera avec Kamizol K de Lyon qui délivrera un Hardcore qui déchire.

Ouverture des portes à 14h30 pour des concerts énormes jusqu’à 2h du matin.

Billetterie sur Helloasso

Bars et restauration sur place.

Les groupes viendront électriser et faire vibrer le public durant cette soirée, à deux pas du Hellfest. 12 12 EUR.

Début : 2024-10-05 14:30:00

fin : 2024-10-06 02:00:00

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES 14 Rue du Docteur Schweitzer

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire macnrollmetallicus@gmail.com

