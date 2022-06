Maudits Français Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher Une expérience musicale hors du temps, collective et participative pour retrouver le goût simple de la convivialité et de la fraternité dans une ambiance chaleureuse digne d’un pub irlandais, le tout chanté uniquement… en français s’il vous plaît ! (Repli à la salle des fêtes en cas de pluie) Québec, Louisiane, Irlande, Bretagne… Une véritable invitation au voyage entre chants à répondre, complaintes, chansons à boire, ballades et airs à danser. +33 2 48 84 50 60 Une expérience musicale hors du temps, collective et participative pour retrouver le goût simple de la convivialité et de la fraternité dans une ambiance chaleureuse digne d’un pub irlandais, le tout chanté uniquement… en français s’il vous plaît ! (Repli à la salle des fêtes en cas de pluie) CdC

