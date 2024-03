Maud Revol & Cathy Escoffier Latté Marseille 2e Arrondissement, vendredi 1 mars 2024.

Maud Revol & Cathy Escoffier Latté Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Maud Revol & Cathy Escoffier vous donnent rendez-vous au Latté.

Jazz et chansons Métisses



Dans la foulée de la sortie de Première étoile, premier single de son projet solo, la chanteuse marseillaise Maud Revol invite la pianiste de jazz Cathy Escoffier pour une session acoustique au Latté. Entre influences brésiliennes et ambiance intimiste, elles fusionnent swings métisses et univers classico-jazz rock.



Attirée par la liberté offerte par le jazz, Maud est repérée à l’âge de 16 ans par le saxophoniste Pierrick Pedron pour son sens de l’improvisation. Elle débute sa carrière de soliste dix ans plus tard sur les scènes marseillaises et se produit sur la scène tremplin du FJ5C en 2019. Diplômée du conservatoire de Marseille, elle obtient les félicitations de Bastien Ballaz et Marion Rampal pour son sens rythmique et la beauté de son timbre.



Leader de son propre trio, Cathy Escoffier est une compositrice de jazz aux horizons illimités. Fusionnant lyrisme, sensualité et énergie brute, elle obtient la Revelation Jazz Mag 2020 pour son album Incantation. Elle s’est produite avec les artistes Siska et Caroline Mayer et a collaboré avec des musiciens de renoms tels que Cyril Achard et Christophe del Sasso. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:00:00

fin : 2024-03-01

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Maud Revol & Cathy Escoffier Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille