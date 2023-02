Maud Mellé J’assume THEATRE LE BOUT PARIS Catégories d’Évènement: 75009

Maud Mellé J'assume THEATRE LE BOUT, 9 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-06-22 19:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. « J'ASSUME » De et Joué par MAUD MELLE Mise en Scène : THOMAS LE TALLEC (Durée 1h) Pour rester dans le game Maud a décidé d'accepter que son monde et son corps changent…. ELLE ASSUME ! Pas facile de vivre avec son temps, d'être mère, de vieillir, de voir son corps changer. Mais Maud aime à croire que tout n'est pas foutu, qu'elle est encore dans le game et qu'elle peut assumer qui elle est. Mais pour cela elle devra gérer en même temps, son périnée, sa ménopause et sa libido. Venez vivre le quotidien déjanté d'une quadra sans tabou et parfois aussi crue que le placenta qu'elle sert à ses invités A LA FIN ELLE VOUS AURA TOUT, MAIS ALORS TOUT DEVOILE ! THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT 75009

