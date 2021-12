Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Maud Le Pladec : counting stars with you (musiques femmes) – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Danse.La chorégraphe Maud Le Pladec poursuit son travail sur les relations entre musique et danse, avec une pièce pour six danseurs·euses et chanteurs.euses, parcours au sein d'un matrimoine musical trop méconnu.Écouter les œuvres de Kassia de Constantinople, Hildegarde von Bingen, Barbara Strozzi, Clara Schumann, Ethel Smyth et tant d'autres, c'est faire l'expérience d'une histoire décentrée, allant contre la logique des "grands noms", du "patrimoine" même qui les exclut. Maud Le Pladec questionne le devenir-féministe dans l'histoire de la musique et cherche à écrire une histoire secrète de la musique à travers la création féminine. « counting stars with you (musiques femmes) » imagine ainsi des allers-retours entre les époques et, à travers une constellation d'œuvres, fait dialoguer un certain nombre d'artistes qui ont marqué leur temps avant d'être invisibilisées par la grande histoire. La chorégraphe conçoit un langage corporel qui s'articule autour de la voix, du souffle, du chant, des sons, créant à la fois de nouvelles modalités d'agir et d'écoute pour les danseurs et danseuses, mais aussi la possibilité d'un dialogue concret entre eux·elles et les œuvres des compositrices en présence. Durée : 1h Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (14 au 30 janvier 2022)

