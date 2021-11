MAUD GEFFRAY – STILL LIFE Le Mans, 27 janvier 2022, Le Mans.

MAUD GEFFRAY – STILL LIFE 20 Rue de Thalès de Milet (CTTM) Le Mans

2022-01-27 – 2022-01-27 20 Rue de Thalès de Milet (CTTM)

Le Mans 72000

Radio France, le Centre de transfert de technologie du Mans, Metacoustic et Superforma vous convient à cette immersion orchestrée par Hervé Déjardin, ingénieur du pôle son 3D de la Maison de la Radio, en quête d’hyperréalisme pour repousser les limites de notre perception du son et de la musique : entourés d’une douzaine de haut-parleurs de haute qualité, l’ingénieur du son et l’artiste sont au milieu des spectateurs et dirigent ensemble la musique dans toute la salle. Un logiciel permet de déplacer les sons dans l’espace comme des entités mouvantes. Si ce genre de dispositif a existé dans des lieux de concerts, il n’a jamais eu lieu dans un équipement avec une acoustique aussi précise que la chambre semi-anéchoïque du CTTM (la plus grande d’Europe).

Le pari : procurer au spectateur une charge émotionnelle forte, un rapport à la musique live réinventé. Une expérience sensorielle inédite !

Concert en son 3D

Radio France, le Centre de transfert de technologie du Mans, Metacoustic et Superforma vous convient à cette immersion orchestrée par Hervé Déjardin, ingénieur du pôle son 3D de la Maison de la Radio, en quête d’hyperréalisme pour repousser les limites de notre perception du son et de la musique : entourés d’une douzaine de haut-parleurs de haute qualité, l’ingénieur du son et l’artiste sont au milieu des spectateurs et dirigent ensemble la musique dans toute la salle. Un logiciel permet de déplacer les sons dans l’espace comme des entités mouvantes. Si ce genre de dispositif a existé dans des lieux de concerts, il n’a jamais eu lieu dans un équipement avec une acoustique aussi précise que la chambre semi-anéchoïque du CTTM (la plus grande d’Europe).

Le pari : procurer au spectateur une charge émotionnelle forte, un rapport à la musique live réinventé. Une expérience sensorielle inédite !

20 Rue de Thalès de Milet (CTTM) Le Mans

dernière mise à jour : 2021-10-28 par