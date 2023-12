Gala de Noël MAUBOURGUET Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet Gala de Noël MAUBOURGUET Maubourguet, 20 décembre 2023, Maubourguet. Maubourguet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:30:00

fin : 2023-12-20 Venez assister au gala de fin d’année du SOM GR de Maubourguet !! On vous attend nombreux.

MAUBOURGUET Salle polyvalente du bouscarret

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

