Marché de Noël à Maubourguet MAUBOURGUET Maubourguet, 10 décembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

L’école Fernand Camescasse organise un marché de Noël.

Présence de stands d’artisans d’art et commerçants.

Vente de crêpes et d’objets de Noël confectionnés par les élèves de l’école..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

MAUBOURGUET Place de la Libération

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Fernand Camescasse school organizes a Christmas market.

Art and craft stalls.

Sale of crepes and Christmas items made by schoolchildren.

La escuela Fernand Camescasse organiza un mercadillo navideño.

Habrá puestos de artesanía.

Venta de crepes y artículos navideños elaborados por los escolares.

Die Schule Fernand Camescasse organisiert einen Weihnachtsmarkt.

Stände von Kunsthandwerkern und Händlern sind anwesend.

Verkauf von Crêpes und Weihnachtsartikeln, die von den Schülern der Schule hergestellt wurden.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65