LOTO MAUBOURGUET Maubourguet, 3 décembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Loto organisé par le club automne solidarités 65 de Rabastens-de-Bigorre et de Maubourguet au profit du téléthon !

De nombreux lots à gagner…bons d’achats

3€ le carton, 12€ les 6 et 15€ les 12

Partie bingo : 3€ le ticket, 5 € les 3

Venez nombreux !!.

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

MAUBOURGUET Salle polyvalente de Bouscarret

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Loto organized by the Club Autumn Solidarités 65 of Rabastens-de-Bigorre and Maubourguet in aid of the Telethon!

Lots of prizes to be won…shopping vouchers..

3? per box, 12? per 6 and 15? per 12

Bingo game: 3? a ticket, 5? for 3

Come one, come all!

Loto organizada por el Club Autumn Solidarités 65 en Rabastens-de-Bigorre y Maubourguet a beneficio del Teletón

Muchos premios para ganar… vales de compra..

3 por caja, 12 por 6 y 15 por 12

Juego de bingo: 3? el cartón, 5? por 3

Vengan todos

Lotto, organisiert vom Club automne solidarités 65 aus Rabastens-de-Bigorre und Maubourguet zugunsten des Telethon!

Zahlreiche Lose zu gewinnen…Einkaufsgutscheine

3? pro Karton, 12? für 6 und 15? für 12

Bingo-Partie: 3? pro Ticket, 5? pro 3 Tickets

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65