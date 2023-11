Soirée théâtre MAUBOURGUET Maubourguet, 2 décembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

L’atelier théâtre de l’Académie présente une farce tragi comique de Federico Garcia Lorca à la salle de l’Octav !

« La savetière prodigieuse » : Une échoppe de cordonnier, une jeune fille dans la fleur de l’âge, mariée à un vieux savetier, des femmes qui la harcèlent, des hommes qui la convoitent, et des enfants, extraits de tendresse, tels sont les éléments de l’intrigue qui va se jouer devant vous.

Réservation obligatoire !.

2023-12-02 20:30:00

MAUBOURGUET Place du Corps Franc Pommies

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Académie’s theater workshop presents a tragi-comic farce by Federico Garcia Lorca at the Salle de l’Octav!

« La savetière prodigieuse »: A cobbler’s shop, a young girl in the prime of life, married to an old cobbler, women who harass her, men who covet her, and children, extracts of tenderness, such are the elements of the plot that will play out before you.

Reservations essential!

El taller de teatro de la Academia presenta en la sala Octav una farsa tragicómica de Federico García Lorca

« El zapatero prodigioso »: una zapatería, una joven en la flor de la vida, casada con un viejo zapatero, mujeres que la acosan, hombres que la codician y niños, extractos de ternura, son los elementos de la trama que se desarrollará ante ustedes.

Imprescindible reservar

Der Theaterworkshop der Akademie führt eine tragikomische Farce von Federico Garcia Lorca im Octavsaal auf!

« La savetière prodigieuse »: Ein Schusterladen, ein junges Mädchen in der Blüte ihrer Jahre, das mit einem alten Schuster verheiratet ist, Frauen, die sie belästigen, Männer, die sie begehren, und Kinder, die Extrakte der Zärtlichkeit sind, sind die Elemente der Handlung, die sich vor Ihren Augen abspielen wird.

Reservierung erforderlich!

