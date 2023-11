Portes ouvertes 3 petits pots MAUBOURGUET Maubourguet, 26 novembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Les 3 Petits Pots et Deco Broc vous attendent à l’occasion des portes ouvertes !

Venez chiner au milieu des antiquités de la brocante et découvrir ou re-découvrir les créations des 3 Petits Pots !.

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

MAUBOURGUET Place Lagardère

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les 3 Petits Pots and Deco Broc look forward to welcoming you to their open house!

Come and browse through the antiques at the brocante and discover or re-discover the creations of Les 3 Petits Pots!

Les 3 Petits Pots y Deco Broc le esperan en su jornada de puertas abiertas

Venga a curiosear entre las antigüedades del brocante y descubra o redescubra las creaciones de Les 3 Petits Pots

Les 3 Petits Pots und Deco Broc erwarten Sie am Tag der offenen Tür!

Stöbern Sie inmitten der Antiquitäten des Trödelmarkts und entdecken Sie die Kreationen der 3 Petits Pots oder entdecken Sie sie neu!

