Vide-greniers MAUBOURGUET Maubourguet, 8 septembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Venez chiner au vide grenier organisé par l’association ARTHESIA

Restauration et buvette sur place.

2023-09-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 . .

MAUBOURGUET Place de la Libération

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and bargain-hunt at the garage sale organized by the ARTHESIA association

Catering and refreshments on site

Venga a buscar gangas en el mercadillo organizado por la asociación ARTHESIA

Catering y refrescos in situ

Kommen Sie und stöbern Sie auf dem von der Vereinigung ARTHESIA organisierten Flohmarkt

Verpflegung und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-09-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65