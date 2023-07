Festival Partir en livre à Maubourguet MAUBOURGUET Maubourguet, 19 juillet 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du Festival Partir en livre, la médiathèque de Maubourguet propose des lectures en liberté !.

2023-07-19 10:30:00

MAUBOURGUET Médiathèque

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Partir en livre festival, the Maubourguet multimedia library is offering free readings!

En el marco del festival Partir en livre, la mediateca de Maubourguet propone lecturas gratuitas

Im Rahmen des Festivals Partir en livre bietet die Mediathek von Maubourguet freie Lesungen an!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65