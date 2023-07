Concert classique, chants du monde et gospel MAUBOURGUET Maubourguet, 16 juillet 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

L’ensemble Vocal toulousain Babel Canto fait une halte à Maubourguet lors de sa tournée estivale.

C​e petit chœur de Toulouse présentera son répertoire éclectique interprété avec joie et énergie! Classique, chants du monde, gospel…Un voyage part le chant a capella emprunt d’une grande musicalité..

2023-07-16 16:00:00 fin : 2023-07-16 19:30:00. EUR.

MAUBOURGUET Église de Maubourguet

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Babel Canto Vocal Ensemble from Toulouse makes a stop in Maubourguet on its summer tour.

This little choir from Toulouse will present its eclectic repertoire, performed with joy and energy! Classical, world songs, gospel…a journey through a capella singing with great musicality.

El conjunto vocal Babel Canto de Toulouse hace escala en Maubourguet en el marco de su gira de verano.

Este pequeño coro tolosano interpretará su ecléctico repertorio con alegría y energía Clásica, world music, gospel… Un viaje a través del canto a capella, lleno de musicalidad.

Das Toulouser Vokalensemble Babel Canto macht auf seiner Sommertournee Halt in Maubourguet.

Dieser kleine Chor aus Toulouse präsentiert sein eklektisches Repertoire, das er mit Freude und Energie vorträgt Klassik, Weltlieder, Gospel… Eine Reise durch den A-cappella-Gesang mit seiner großen Musikalität.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65