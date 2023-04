Soirée théâtre et jonglerie Allées Larbanès, 27 mai 2023, Maubourguet.

1ère partie :

Théâtre amateur – tout public

« Désirviations »

Texte de et avec : Shirley Papin, Aline Fisher, Sabrina Espenan, Nathalie Ponsard Kane, Marina de Pinho

Adaptation et mise en scène: Rosemonde Cathala

Chorégraphie et chants: Abdelak Lakraa

Scénographie: Jeanne Pouzergues

Les Renc’Arts de Marciac /Cie de la rOse (Marciac 32)

« D’où part le désir ? Un jour, un matin, elle s’est arrêtée au carrefour de sa vie et s’est demandé quelle route elle avait suivi ? Celle de ses désirs d’enfants comme une évidence ? Ou si au contraire, toutes ces déviations rencontrées en chemin étaient ce qui lui avait finalement permis de trouver sa route, la seule qui vaille pour elle. »

2ème partie

Clown Jonglerie – Tout public dès 6 ans

Clown méga(lo) poète

De et avec Florent Lestage

Cirque du Ravi (31)

« Tu souhaites atteindre l’éveil ? Changer de cap, voir la vie du bon côté ? Epargne-toi les frais d’une psychanalyste ou d’un coach de vie ! Le Stage® (à prononcer à l’américaine) est là pour toi. La musique a eu Stromae. Le cinéma a eu Swcharzy. La danse a eu Dominique Mercy (si tu sais pas qui c’est, révise tes classiques). Le cirque moderne a maintenant le Stage®. ».

2023-05-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Allées Larbanès MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



part 1:

Amateur theater – all audiences

« Desire »

Text by and with: Shirley Papin, Aline Fisher, Sabrina Espenan, Nathalie Ponsard Kane, Marina de Pinho

Adaptation and direction: Rosemonde Cathala

Choreography and songs: Abdelak Lakraa

Scenography: Jeanne Pouzergues

Les Renc’Arts de Marciac /Cie de la rOse (Marciac 32)

« Where does desire come from? One day, one morning, she stopped at the crossroads of her life and asked herself which road she had followed? The one of her desires for children as a matter of course? Or if, on the contrary, all these deviations encountered along the way were what had finally allowed her to find her road, the only one that was right for her. »

part 2

Clown Juggling – For all audiences from 6 years old

Mega(lo) poet clown

By and with Florent Lestage

Cirque du Ravi (31)

« You wish to reach the awakening? Change course, see life from the right side? Save yourself the expense of a psychoanalyst or a life coach! The Stage® (pronounced in the American way) is there for you. Music had Stromae. Cinema had Swcharzy. Dance got Dominique Mercy (if you don’t know who that is, brush up on your classics). Modern circus now has Stage®. »

primera parte:

Teatro aficionado – todos los públicos

« Deseo »

Texto de y con : Shirley Papin, Aline Fisher, Sabrina Espenan, Nathalie Ponsard Kane, Marina de Pinho

Adaptación y dirección: Rosemonde Cathala

Coreografía y canciones: Abdelak Lakraa

Escenografía: Jeanne Pouzergues

Les Renc’Arts de Marciac /Cie de la rOse (Marciac 32)

« ¿De dónde viene el deseo? Un día, una mañana, se detuvo en la encrucijada de su vida y se preguntó ¿qué camino había seguido? ¿La de sus deseos de tener hijos como algo natural? O si, por el contrario, todas esas desviaciones encontradas en el camino fueron las que finalmente le permitieron encontrar su camino, el único que le convenía »

parte 2

Payaso Malabarista – Todos los públicos a partir de 6 años

Mega(lo) payaso poeta

Por y con Florent Lestage

Circo de Ravi (31)

« ¿Quieres alcanzar la iluminación? ¿Cambiar de rumbo, ver la vida desde el lado correcto? Ahórrese el gasto de un psicoanalista o un coach de vida El Stage® (pronunciado a la americana) está ahí para usted. La música tenía Stromae. El cine tiene a Swcharzy. Dance tiene a Dominique Mercy (si no sabes quién es, repasa tus clásicos). El circo moderno ya tiene Stage® »

1. Teil :

Amateurtheater – für jedes Publikum

« Sehnsucht »

Text von und mit : Shirley Papin, Aline Fisher, Sabrina Espenan, Nathalie Ponsard Kane, Marina de Pinho

Bearbeitung und Regie: Rosemonde Cathala

Choreografie und Gesang: Abdelak Lakraa

Bühnenbild: Jeanne Pouzergues

Les Renc’Arts de Marciac /Cie de la rOse (Marciac 32)

« Woher kommt das Verlangen? Eines Tages, eines Morgens, blieb sie an der Kreuzung ihres Lebens stehen und fragte sich, welcher Straße sie gefolgt war? Den ihrer Kinderwünsche als Selbstverständlichkeit? Oder ob im Gegenteil all die Abweichungen, denen sie auf ihrem Weg begegnete, das waren, was es ihr letztlich ermöglicht hatte, ihre Straße zu finden, die einzige, die für sie galt. »

2. Teil

Clown Jonglieren – Für alle Altersgruppen ab 6 J

Clown mega(lo) poet

Von und mit Florent Lestage

Cirque du Ravi (31)

« Du wünschst dir, Erleuchtung zu erlangen? Die Richtung ändern, das Leben von der positiven Seite sehen? Erspar dir die Kosten für eine Psychoanalytikerin oder einen Lebenscoach! Die Stage® (amerikanisch auszusprechen) ist für dich da. Die Musik hatte Stromae. Das Kino hatte Swcharzy. Der Tanz hat Dominique Mercy bekommen (wenn du nicht weißt, wer das ist, pauke deine Klassiker). Der moderne Zirkus hat jetzt den Stage® »

