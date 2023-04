De Ferme en Ferme à la « Miellerie Ballot-Flurin » 75 place Lagardère, 29 avril 2023, Maubourguet.

Toucher une abeille, gouter le miel pur, s’embellir le corps et le coeur. Chaque produit que nous fabriquons contient 100 % de vie et vous soigne..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

75 place Lagardère MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Touching a bee, tasting pure honey, beautifying your body and heart. Every product we make contains 100% life and cares for you.

Tocar una abeja, saborear miel pura, embellecer tu cuerpo y tu corazón. Cada producto que elaboramos contiene un 100% de vida y te cuida.

Eine Biene berühren, reinen Honig schmecken, Körper und Herz verschönern. Jedes Produkt, das wir herstellen, enthält 100 % Leben und pflegt Sie.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65