30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : Isabelle Olivier et Tom Olivier Beuf Maubeuge Nord Maubeuge, samedi 12 octobre 2024.

Smile

Isabelle Olivier jazzwoman et harpiste à la forte personnalité musicale, apporte de la nouveauté sur la scène internationale. Compositrice évoluant aux frontières du jazz, des musiques celtiques et actuelles, elle est sollicitée dans le monde du cinéma et du spectacle vivant. Pour fêter ses 30 ans de scène, elle sort son 11ème album « Smile » en hommage à Charlie Chaplin.

Sur scène, elle sera accompagnée de Tom Olivier Beuf, pianiste, accordéoniste et compositeur qui travaille sur des projets aussi bien pour l’opéra et les pièces de théâtre que pour les livres audio, les courts métrages et les jeux vidéo et qui se produit dans les théâtres et des clubs de jazz à travers l’Europe et les États-Unis.

En partenariat avec la ville de Maubeuge

https://harpeenavesnois.org/

Maubeuge Nord Salle Sthrau Rue Georges Paillot Maubeuge 59600 Nord