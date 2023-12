Festival International « Harpe en Avesnois » 2024 : Spectacle Evelyn Huber Maubeuge Nord Maubeuge, 19 mars 2024, Maubeuge.

30ème Festival International « Harpe en Avesnois » 2024 : Spectacle Evelyn Huber
Mardi 19 mars 2024, 20h00

Concert de harpe en partenariat avec le Manège de Maubeuge.

Spectacle Ecelyn Huber

Evelyn Huber tire de sa harpe des sonorités inouïes, inspirée par le tango, le jazz et l’exubérence latino-américaine, elle a développé un style unique.

Des ateliers de jazz aus Etats-Unis, des activités de concert sur les scènes internationales font d’elle une virtuose des musiques du monde.

Entendre Evelyn Huber à la Harpe solo est une expérience inoubiable.

Maubeuge Nord Salle Sthrau Rue Georges Paillot Maubeuge 59600 Nord