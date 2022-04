Matthis Pascaud & Hugh Coltman Vauvenargues, 17 juin 2022, Vauvenargues.

Matthis Pascaud & Hugh Coltman Vauvenargues

2022-06-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-17 23:00:00 23:00:00

Vauvenargues Bouches-du-Rhône Vauvenargues

Dans cette Nouvelle-Orléans crasseuse et mystique, Dr. John était le Grand Zombie. Matthis Pascaud et Hugh Coltman sont les dernières victimes du sorcier à la voix rauque. Là-bas, dans une cuisine, autour d’une grande pile de disques, les deux s’arrêtent sur Babylon et Gris-Gris, actes fondateurs de la légende Dr. John. Ensemble ils plongent pour en extraire un sulfureux mélange réunissant le folklore de cette ville mythique, l’ambiance électrique du groupe et la voix suave de Hugh.



Matthis Pascaud : guitare | Hugh Coltman : voix | Pierre Elgrishi : basse | Christophe Panzani : Saxophone | Karl Jannuska : batterie



Une soirée avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Vauvenargues.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous à Vauvenargues pour le concert de Matthis Pascaud & Hugh Coltman : “Night Trippin”, Hommage à Dr. John.

contact@marseillejazz.com https://www.marseillejazz.com/

Dans cette Nouvelle-Orléans crasseuse et mystique, Dr. John était le Grand Zombie. Matthis Pascaud et Hugh Coltman sont les dernières victimes du sorcier à la voix rauque. Là-bas, dans une cuisine, autour d’une grande pile de disques, les deux s’arrêtent sur Babylon et Gris-Gris, actes fondateurs de la légende Dr. John. Ensemble ils plongent pour en extraire un sulfureux mélange réunissant le folklore de cette ville mythique, l’ambiance électrique du groupe et la voix suave de Hugh.



Matthis Pascaud : guitare | Hugh Coltman : voix | Pierre Elgrishi : basse | Christophe Panzani : Saxophone | Karl Jannuska : batterie



Une soirée avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Vauvenargues.

Vauvenargues

dernière mise à jour : 2022-04-15 par