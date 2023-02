MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN NIGHT TRIPPIN’ / JAZZ SUR LE AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE VALENCE Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Tarif : 27.1 à 27.1 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Quoi de mieux, pour ce festival Jazz sur le Grill autour des rituels de médecine, que la musique vaudou de Dr. John, le grand guérisseur des âmes ! Pour cet hommage au musicien de la Nouvelle-Orléans, Dr. John, Matthis Pascaud collabore avec le chanteur anglais Hugh Coltman. En grands admirateurs du pianiste/chanteur louisianais, ils composent un sulfureux mélange réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, l'ambiance électrique du groupe et la voix suave de Hugh.

AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE VALENCE
32, avenue G. Clemenceau
Drome

Détails
Catégories d'Évènement: Drôme, Valence
Lieu AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE
Adresse 32, avenue G. Clemenceau
Ville VALENCE
Tarif 27.1-27.1

