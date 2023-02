MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN NIGHT TRIPPIN’ (HOMMAGE A DR. LA MAROQUINERIE, 9 février 2023, PARIS.

MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN NIGHT TRIPPIN’ (HOMMAGE A DR. LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 19:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 19.18 à 19.18 euros.

GIANTSTEPS présente ce concert Le guitariste Matthis Pascaud et le chanteur Hugh Coltman rejouent les mélanges hauts en couleur de Dr John, légende de la Nouvelle Orléans. Avec son groupe Square One, le guitariste et compositeur Matthis Pascaud a déjà démontré l’étendue du terrain de jeu sur lequel il déploie son insolent talent, entre jazz et rock. Des contrées que le crooner anglais Hugh Coltman a aussi arpenté, de ses débuts du côté du blues à ses plus récentes aventures en contrée jazz, et notamment à la Nouvelle Orléans, où il conçoit son album Who’s Happy? en 2018, riche en cuivres et couleurs locales. Pas étonnant, donc, de voir aujourd’hui les deux musiciens se pencher ensemble sur le répertoire du bouillonnant pianiste et chanteur américain Dr John, qui fixa la Nouvelle Orléans sur le planisphère rock à la fin des années 1960, avec un mélange détonnant de rhythm’n’blues, funk et soul, irrigué par le folklore vaudou. Une ambiance électrique à laquelle le jeu de guitare vif de Matthis Pascaud et la voix suave de Hugh Coltman rendent justice de la plus élégante des manières. Matthis Pascaud Matthis Pascaud

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

