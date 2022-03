MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2022-03-26 – 2022-03-26

Montpellier Hérault EUR 16 24 Pour ce nouveau projet, il collabore avec le chanteur anglais Hugh Coltman. Etant tous les deux de grands admirateurs du pianiste/chanteur louisianais, il décide d’explorer la période sixties de ce dernier. Un sulfureux mélange réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, l’ambiance électrique du groupe et la voix suave de Hugh Coltman. Après 2 albums avec son groupe Square One, Matthis Pascaud prépare un 3ème opus hommage au musicien de la Nouvelle-Orléans, Dr. John. +33 800 20 01 65 Pour ce nouveau projet, il collabore avec le chanteur anglais Hugh Coltman. Etant tous les deux de grands admirateurs du pianiste/chanteur louisianais, il décide d’explorer la période sixties de ce dernier. Un sulfureux mélange réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, l’ambiance électrique du groupe et la voix suave de Hugh Coltman. PASCAUD_COLTMAN

