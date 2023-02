MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN LA CAVE ARGENTEUIL Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise

MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN LA CAVE, 31 mars 2023, ARGENTEUIL. MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN LA CAVE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. LA CAVE (L-R-20-7179/L-R-20-7196/ L-R-20-7161) PRESENTE : ce spectacle. Il y a trois ans mourait Dr. John, immense chanteur, pianiste, guitariste et compositeur de la Nouvelle-Orléans. Le guitariste Matthis Pascaud et l'interprète anglais Hugh Coltman lui rendent un magnifique hommage en piochant dans la première période discographique du « Night Tripper ». Un concert à réveiller les morts ! Accessibilité : – Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d'un meilleur accueil. Accès : -Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre – Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt ArgenteuilAccès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00 Hugh Coltman, Matthis Pascaud Hugh Coltman, Matthis Pascaud Votre billet est ici LA CAVE ARGENTEUIL 107, rue P.V. Couturier Val-d'Oise

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil. Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Accès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00.16.0 EUR16.0. Votre billet est ici

