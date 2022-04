MATTHIEU MESSAGIER “Le Voyage à la Planète” La Parole Errante, 29 avril 2022, Montreuil.

La Parole Errante, le vendredi 29 avril à 17:00

Matthieu Messagier est parti le1er juin 2021. Nous vous invitons le vendredi 29 avril 2022 à la Parole Errante pour une soirée à lisière de la poésie mystique, du burlesque et du rock n’roll : Matthieu Messagier, “Le Voyage à la Planète” Nous nous retrouverons autour de la figure légendaire et de la voix du poète Matthieu Messagier, parti rejoindre l’été dernier les étoiles, les Perce-neiges et les cailloux auxquels il écrivait depuis l’enfance. Déambulation joyeuse à travers son univers singulier : Ciné-concert, Lectures choisies, Projections de films rares, Chants lyrique et rock, échanges avec ses éditeurs et amis, projection de dessins-poèmes, Photographies, Concert final et autres Féeries … (PRIX LIBRE) [[https://laparoleerrantedemain.org](https://laparoleerrantedemain.org)](https://laparoleerrantedemain.org) [[https://matthieumessagier.eu](https://matthieumessagier.eu)](https://matthieumessagier.eu) [[https://www.facebook.com/Tatumieh](https://www.facebook.com/Tatumieh)](https://www.facebook.com/Tatumieh)

Entrée à prix libre

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



