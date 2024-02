Matthieu Marthouret — SPRINGBOK 38Riv Jazz Club Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz, Compositions — Une musique à la fois exigeante et accessible, interprétée par quatre musiciens soudés et investis.

Ancré dans le présent et prêt à bondir vers le futur, le quartet de Matthieu Marthouret propose un jazz vivant et chaleureux, où le souffle, la mélodie et le groove tiennent une place importante.

Le Quartet SpringBok est la version renouvelée du projet Bounce Trio, formation menée par l’organiste et compositeur Matthieu Marthouret. Une nouvelle formule initiée après cinq années d’activité soutenue : de nombreux concerts, deux albums et un EP enregistrés. Cet ensemble à l’instrumentation peu commune confère une grande place à la mélodie, au souffle – avec le tandem trompette / saxophone – et au groove – avec la rythmique orgue Hammond / batterie.

Julien Alour : trompette

Pierre Bernier : saxophone tenor

Matthieu Marthouret : orgue

Thomas Delor : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

38riv