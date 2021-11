Paris Galerie C île de France, Paris Matthieu Gafsou – Exposition et édition Galerie C Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Matthieu Gafsou – Exposition et édition Galerie C, 9 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

Dans le cadre du festival PhotoSaintGermain, la Galerie C présente le projet photographique de Matthieu Gafsou, “Vivants”. Changements climatiques, sixième extinction des espèces, rhétorique de l’effondrement… Autant d’hypothèses angoissantes à l’origine de ce vaste projet photographique de Matthieu Gafsou, Vivants, où une vision de l’avenir s’ébranle peu à peu, laissant la place à une nouvelle anxiété due aux menaces qui pèsent sur le monde. La dernière série de photographies de l’artiste met en images les étapes d’un changement de paradigme inéluctable. À cette occasion, tous les ouvrages précédemment édités par l’artiste seront exposés : H+ (2018, Kehrer Verlag), Only God Can Judge Me (2014, Kehrer Verlag), Sacré (2012, IdPure), Alpes (2012, 9/80 Editions), et Surfaces (2012, Actes Sud). Expositions -> Photographie Galerie C 6 rue chapon Paris 75003

