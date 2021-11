Matthieu Chazarenc : présente, lors d’un concert évènement, “Canto II – Cançon”. Agen, 12 novembre 2021, Agen.

Matthieu Chazarenc, batteur raffiné, développe un ambitieux projet musical intitulé Canto. Le 2ème opus (2021), fait chavirer et chanter les c(h)oeurs ! Sideman tout dévoué à la musique des autres (Olivia Ruiz, Ibrahim Malouf, Charles Aznavour), Matthieu Chazarenc, confirme, dans “Canto II – Cançon” son goût pour la mélodie et la quête d’un jazz qui chante. Dans ses nouvelles compositions, il rend notamment hommage à son sud-ouest natal et à Garona, à l’instar du philosophe Michel Serres avant lui. Pour cette soirée exceptionnelle, l’artiste a convié ses fidèles compagnons Christophe Wallemme, Sylvain Gontard et Laurent Derache, le guitariste Sylvain Luc, un choeur (la CHAM du collège Ducos du Hauron) et le Conservatoire d’Agen. Que la fête commence !

