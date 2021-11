Barbaste Barbaste 47230, Barbaste Matthieu Chazarenc en concert Barbaste Barbaste Catégories d’évènement: 47230

Barbaste

Matthieu Chazarenc en concert Barbaste, 20 novembre 2021, Barbaste. Matthieu Chazarenc en concert Barbaste

2021-11-20 – 2021-11-20

Barbaste 47230 Barbaste Sortie de son nouvel album CANTO II. Renseignements et réservations à la mairie. +33 5 53 65 51 38 Sortie de son nouvel album CANTO II. Mairie Barbaste

Barbaste

dernière mise à jour : 2021-10-28 par OT de l’Albret

Détails Catégories d’évènement: 47230, Barbaste Autres Lieu Barbaste Adresse Ville Barbaste lieuville Barbaste