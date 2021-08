Matthieu CHAZARENC “CANTO II – Cançon” Sunset & Sunside, 17 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 17 septembre 2021

de 21h à 23h

Originaire du grand sud-ouest, ayant grandi dans une famille de mélomanes et de musiciens, Matthieu Chazarenc suit un parcours d’études à la fois classique et jazz.

Un d’instrumentation résolument tournée vers un son privilégiant l’acoustique, la note ciselée, l’amour de la mélodie et de la chanson, dans l’écoute, l’improvisation, la finesse des dynamiques, il le proclame à nouveau haut et fort dans ce CANTO II – Cançon enregistré avec la même équipe réaffirmant ainsi la pérennité de ce groupe qui s’est soudé au fil de nombreux concerts et des tournées. CANTO II présentera douze morceaux, onze compositions originales inédites dont un hommage à Marcel Azzola : Place Jasmin, et un autre à son sud-ouest natal auquel il est très attaché : Garona morceau où il a invité un choeur. Sylvain Luc, guitariste que l’on ne présente plus, est guest sur trois titres dont la reprise de « Plus bleu que tes yeux » de Charles Aznavour dont Matthieu Chazarenc a été le dernier batteur.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

