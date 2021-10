Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Matthieu Chazarenc 4tet “Canto II” en concert Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Matthieu Chazarenc 4tet “Canto II” en concert Tarbes, 19 novembre 2021, Tarbes. Matthieu Chazarenc 4tet “Canto II” en concert 2021-11-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-19 TARBES Quai de l’Adour

Tarbes Hautes-Pyrénées 18 18 EUR Jazz MDA présente Matthieu Chazarenc 4tet “Canto II” !

Sylvain Gontard : Bugle

Laurent Derache : Accordéon

Christophe Wallemme : Contrebasse

Matthieu Chazarenc : Batterie, percussions, compositions Matthieu Chazarenc, batteur raffiné, sideman tout dévoué à la musique des autres, s’est décidé à l’aube de la quarantaine à publier un premier disque sous son nom en 2018 : Canto exact écho de ses sentiments du moment. Il choisit alors pour ce premier voyage, un équipage tout neuf, un groupe inédit, avec Christophe Wallemme, grand maître des élégances fondamentales à la contrebasse, Sylvain Gontard, en fin styliste du bugle et le jeune Laurent Derache à l’accordéon, qui donne ici de manière libre et lyrique, un nouveau souffle à la « boîte à frissons »… > Plus d’infos sur le site internet concerts@jazzmda.fr http://jazzmda.fr/dates dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Quai de l'Adour Ville Tarbes lieuville 43.23087#0.08742