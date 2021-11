Paris Sunset Sunside Paris Matthieu BORE & The Gumbo Kings célèbrent la Nouvelle Orléans Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Matthieu BORE & The Gumbo Kings célèbrent la Nouvelle Orléans Sunset Sunside, 31 décembre 2021, Paris. Matthieu BORE & The Gumbo Kings célèbrent la Nouvelle Orléans

le vendredi 31 décembre à Sunset Sunside

Avec gumbo kings, Matthieu Boré revient à la source et à son amour inconditionnel pour la Nouvelle Orléans, point de confluence des musiques africaines, caribéennes et européennes dont le mélange constitue le berceau de la musique populaire américaine. Est-ce un hasard, tant il est vrai que le premier maire de la Nouvelle Orléans était un certain Etienne Boré?

tarif unique : 40 €

40 ANS DU SUNSET Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T20:00:00 2021-12-31T22:30:00;2021-12-31T23:00:00 2021-12-31T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sunset Sunside Adresse 60 rue des lombards Ville Paris lieuville Sunset Sunside Paris