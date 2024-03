MATTHIAS ZIEGLER & FRANCOIS DAUDIN CLAVAUD LE TRITON Les Lilas, jeudi 6 juin 2024.

MATTHIAS ZIEGLER & FRANCOIS DAUDIN CLAVAUD SONIC VISION Jeudi 6 juin, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T20:00:00+02:00 – 2024-06-06T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-06T20:00:00+02:00 – 2024-06-06T21:30:00+02:00

Matthias Ziegler et François Daudin Clavaud s’associent pour un concert autour de l’improvisation générative avec traitement du son en temps réel. Le flûtiste suisse Matthias Ziegler est connu pour son jeu polyvalent et innovant qui dépassent les frontières entre la musique classique et le jazz. Il élargit considérablement le potentiel expressif de la flûte avec l’utilisation des flûtes contrebasse et octobasse amplifiées. Associé au flûtiste et sound designer François Daudin Clavaud, ils vous proposent une joute musicale où la magie des sons acoustiques se mêlent aux contrepoints électroniques. Sonic Vision prend toute sa dimension par l’utilisation d’une interface gestuelle permettant une vrai interaction entre l’interprète et le traitement du son.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

