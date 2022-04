Matthias Goerne en concert à la Philharmonie Philharmonie de Paris, 15 juin 2022, Paris.

Le mercredi 15 juin 2022

de 20h30 à 22h30

Matthias Goerne revient à la Dichterliebe de Schumann, qu’il avait enregistrée en 2018, cette fois avec Daniil Trifonov au piano, qu’on a hâte de découvrir dans un rôle d’accompagnateur.

On a beaucoup entendu Trifonov, avec un immense plaisir, en soliste ou en récital. Celui qui a raflé les premiers prix des plus grands concours internationaux au début des années 2010 explore de nouvelles contrées en accompagnant le célèbre baryton Matthias Goerne, qui entretient avec l’univers du lied en général et celui de Schumann en particulier une proximité de premier ordre. La Dichterliebe de ce dernier, qui accorde une égale importance, en termes d’expression et de narration, au piano et à la voix, est une œuvre de choix pour cette rencontre au sommet. Écrit par Schumann en 1840, l’année de son mariage avec Clara Wieck, ce cycle de lieder dessine une trajectoire intensément expressive autour du sentiment amoureux. En regard, Goerne interprète également les Quatre Chants sérieux de celui qui fut le protégé de Schumann, Brahms, ainsi que des œuvres de Berg, Wolf et Chostakovitch.

