Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn Matthias et Maxime Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Matthias et Maxime Grand Théâtre des Cordeliers, 7 octobre 2021, Albi. Matthias et Maxime

Grand Théâtre des Cordeliers, le jeudi 7 octobre à 21:00

En partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences. **De : Xavier Dolan / Avec : Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval** **VOSTF / Année : 2019 / Pays : Canada** Projection suivie d’un débat Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T21:00:00 2021-10-07T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Grand Théâtre des Cordeliers Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Grand Théâtre des Cordeliers Albi