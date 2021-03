Matthew Shipp Théâtre Garonne, 10 avril 2021-10 avril 2021, Toulouse.

[**Alúnisson(s)**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/alunissons)

S’il est encore de grands pianistes de jazz, de ceux qui décident d’une orientation de cette musique au plus haut niveau de créativité, alors Matthew Shipp assurément est de ceux-là.

Exempt d’influences repérables, son jeu porte toutefois les traces d’une grande culture musicale et celles d’admirations fortes qui auraient retenu : de Bud Powell le drame et la complexité, de Monk la concentration et l’énigme, d’Ellington le don d’organisation, d’Herbie Nichols, l’audace et l’étrange saveur harmonique, d’Andrew Hill et Webern la coupe quelque peu abrupte du discours, de Schumann peut-être ses emportements, le goût pour les petites formes. Tout cela bien-sûr sera fondu, sublimé au souffle brûlant du quartet de David S. Ware dont il fut le partenaire de 1990 à 2006.

Matthew Shipp emmène loin le piano et la musique, les fait accéder par-delà les catégories, à une modernité ombrageuse, clairvoyante, soucieuse de ses seules échappées.

#### Infos Pratiques :

Samedi 10 avril à 20h30

Tarifs : 16€ / 12€ / 10€ (Placement libre)

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



