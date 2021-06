Yvetot Galerie Duchamp Seine-Maritime, Yvetot «Matter-of-fact» à la Galerie Duchamp / Voisins de Campagne #2 Galerie Duchamp Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

«Matter-of-fact» à la Galerie Duchamp / Voisins de Campagne #2 Galerie Duchamp, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Yvetot. «Matter-of-fact» à la Galerie Duchamp / Voisins de Campagne #2

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie Duchamp

La pragmatique est une branche de la linguistique. Elle s’intéresse aux éléments de la langue qui n’ont de sens que dans le contexte de leur énonciation : comme « ici » et « maintenant », « là », « là-bas », « hier » ou « demain », « je » et « tu ». La pragmatique est une doctrine philosophique qui regarde de haut la spéculation pour s’intéresser, humblement, à ce que l’on peut toucher, à ce sur quoi l’ont peut agir. À la pureté de la _cosa mentale_, le regard pragmatique préfère collectionner les accidents et les anomalies, s’abandonner dans la contemplation d’un léger désordre, se laisser surprendre par l’infinie variation de la lumière normande — qui ne contient ni blanc ni noir, souligne, très excitée, Elina au cours de son séjour. La pragmatique a du mal avec les grands récits ; elle préfère les anecdotes, les faits divers et les glissements qui amène Paul à rencontrer Jacques et boire un verre avec lui, dans le soleil doré d’avant le crépuscule. La pragmatique nous aide à regarder les choses telles qu’elles sont. Libérées de ce qu’elles devraient être.

Entrée libre

Intitulée « Matter-of-fact », la 2e édition de « Voisins de Campagne » réunit cinq artistes, en résidence dans cinq propriétés privées remarquables de Normandie. Galerie Duchamp 5-9 rue Percée, 76190 Yvetot Yvetot Seine-Maritime

