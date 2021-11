Marseille Le Couz'In Bouches-du-Rhône, Marseille Matteo invite Anaïs B Le Couz’In Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Couz'In, le samedi 27 novembre à 21:00

Les RDV/Résidences au Couz’in avec Matteo (Chinese Man) se poursuivent. Pour cette nouvelle occasion, il invite l’artiste Anaïs B ! La vibe risque d’être folle ! ANAÏS B Il y a un peu moins de dix ans, DJ Anaïs B décide de convertir sa passion en véritable lifestyle, et se lance dans le DJeeing. Ses sets alternants entre Afrobeat, Neo Soul, Dancehall, Hip hop et Future Beats, lui ont permis de se faire un nom sur la scène française et internationale, mixant d’Abidjan à la Sunday, de Johannesburg en passant par Brooklyn pour le festival Afropunk. En 2020 DJ Anaïs B crée Spiritual Gangsta, véritable point d’orgue pour les amoureux de bon son et de good vibes. INFOS PRATIQUES : • Dès 19h. • Au 2 rue des Trois Rois, 13006, Marseille. • Entrée Libre

2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T02:00:00

