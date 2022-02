Matteo (Chinese Man) | « Home » Release Party Verre à Cruise Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Verre à Cruise, le jeudi 17 février à 21:00

Rendez-vous le Jeudi 17 Février pour fêter ensemble la sortie du EP « Home » de Matteo (Chinese Man) avec un DJ Set au Verre à Cruise, et des guests en prime ! Jeudi 17 Février Verre à Cruise 11 Cours Julien, 13006 Marseille Entrée Libre 21h-2h

Entrée libre

♫♫♫ Verre à Cruise 11 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône

2022-02-17T21:00:00 2022-02-17T02:00:00

