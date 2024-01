Matteo Bortone – No Land’s // La Petite Halle La Petite Halle Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – No Land’s

Echappée de l’imaginaire du contrebassiste italien Matteo Bortone (Prix ‘Meilleur Nouveau Talent Italien 2015’ par les journalistes de ‘Musica Jazz’), la musique de ‘No Land’s’ arpente les chemins aventureux des musiques créatives improvisées et des sonorités entêtantes du rock avant-gardiste en créant une ligne conductrice ouverte, libre et sans compromis.

Articulé autour des compositions du leader, le groupe développe un univers musical riche en contrastes et dialogues: mélodies qui bifurquent dans l’inconnu, moments acoustiques et des tornades électriques qui s’alternent en créant un itinéraire décomplexé, en permanente évolution.

Active depuis 10 ans, la formation franco/italien (à l’origine en quartet sous le nom ‘Travelers’) a sorti trois albums accueillis chaleureusement par la presse française et italienne: “Travelers” en 2013 (‘Révélation Jazzman’, ‘Découverte Jazz News’), “Time Images” en 2015 (‘4 étoiles Jazzman’) et ‘No Land’s’ en Octobre 2020, (selectionné parmi ‘les 10 meilleurs disques de l’année’ par Musica Jazz) ce dernier né à partir d’une commission parmi les Festivals de Novara Jazz et Sudtirol Jazz.

Avec :

JULIEN PONTVIANNE : sax ténor

BENJAMIN GARSON : guitare

YANNICK LESTRA : Rhodes, claviers

MATTEO BORTONE : basse électrique

ARIEL TESSIER : batterie

Un aperçu ? https://www.youtube.com/watch?v=T60xCmW_fhs

__________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/397uHwjFv https://fb.me/e/397uHwjFv

Matteo Bortone – No Land’s // La Petite Halle