MARCHE 8 rue Notre Dame, 30 avril 2023, Mattaincourt.

3ème Marche.

Organisée par le Comité des Fêtes. 3 parcours : 5,5km – 10km – 15km.

Départ à partir de 8h30 et jusque 10h devant l’école. Ravitaillement le long du parcours. Ouverte aux enfants accompagnés des parents.

Tarifs : 3€ par personne

inscription avant le 26 avril auprès de Clémence au 07 71 85 31 25. Paiement à la réservation.

Un pot sera offert à l’arrivée des participants. Tout public

Dimanche 2023-04-30 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-30 . EUR.

8 rue Notre Dame école

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



3rd Walk.

Organized by the Comité des Fêtes. 3 courses : 5,5km – 10km – 15km.

Departure from 8:30 am to 10 am in front of the school. Refreshments along the route. Open to children accompanied by their parents.

Price : 3? per person

registration before April 26th with Clémence at 07 71 85 31 25. Payment on reservation.

A drink will be offered at the arrival of the participants

3ª Marcha.

Organizada por el Comité des Fêtes. 3 recorridos: 5,5 km – 10 km – 15 km.

Salida de 8h30 a 10h00 delante de la escuela. Refrigerio a lo largo del recorrido. Abierto a niños acompañados de sus padres.

Precio: 3? por persona

inscripción antes del 26 de abril con Clémence en el 07 71 85 31 25. Pago en el momento de la reserva.

Se ofrecerá una bebida a la llegada de los participantes

3. Marsch.

Organisiert vom Comité des Fêtes. 3 Strecken: 5,5km – 10km – 15km.

Start ab 8:30 Uhr und bis 10 Uhr vor der Schule. Verpflegung entlang der Strecke. Für Kinder in Begleitung ihrer Eltern.

Preis: 3 ? pro Person

anmeldung vor dem 26. April bei Clémence unter 07 71 85 31 25. Zahlung bei der Reservierung.

Bei der Ankunft der Teilnehmer wird ein Umtrunk angeboten

